В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки мигрантов для легализации
14:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России прорабатывает вопрос введения уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных семейных отношений с гражданами РФ для легализации в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.
В ведомстве отметили, что использование противозаконных механизмов легализации и натурализации иностранцев в России путем заключения фиктивных браков с гражданами РФ и установления фиктивного отцовства над несовершеннолетними детьми является одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере. «В рамках совершенствования правового регулирования в настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношении», — сказал собеседник агентства.
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