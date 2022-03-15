В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки мигрантов для легализации

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России прорабатывает вопрос введения уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных семейных отношений с гражданами РФ для легализации в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве отметили, что использование противозаконных механизмов легализации и натурализации иностранцев в России путем заключения фиктивных браков с гражданами РФ и установления фиктивного отцовства над несовершеннолетними детьми является одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере. «В рамках совершенствования правового регулирования в настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношении», — сказал собеседник агентства.