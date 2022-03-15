Кремль пока не собирается делать прогнозы об итогах переговоров РФ и Украины
14:12 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва воздерживается от преждевременных прогнозов относительно будущих итогов российско-украинских переговоров и призывает дождаться ощутимых результатов этой работы. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран, — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что РФ и Украина могли бы прийти к соглашению в течение двух недель. — В данном случае это его прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами».
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