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В Волновахе за время боев пострадало 85% жилого фонда — Минстрой ДНР

15:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жилой фонд города Волноваха, освобожденной от украинских военных и националистических формирований силами Донецкой Народной Республики, поврежден и разрушен на 85 процентов. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.

«Жилой фонд Волновахи пострадал на 85 процентов, — приводит его слова Донецкое агентство новостей. — Многие объекты просто нет смысла восстанавливать, только строить новые. Повреждены все из 19 объектов социальной сферы: больницы, детские сады, школы и центр культуры».

Он добавил, что специалисты его ведомства уже в понедельник начали обследование города. Среди первоочередных задач Ярошевский назвал восстановление работы систем жизнеобеспечения, а также создание условий для дальнейших ремонтных работ.

Волноваха расположена примерно в 35 км к юго-западу от Донецка, в городе на начало 2021 года проживало около 21,5 тыс. человек. Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, в том числе Волноваху, сообщал в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

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