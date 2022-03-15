Над Припятью была сбита украинская ракета «Точка-У» — Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытке удара по белорусской территории украинской ракетой «Точка-У», которую перехватили и сбили в районе Припяти.

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой „Точка-У“, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — сказал Лукашенко на встрече с руководящим составом органов госбезопасности во вторник, сообщает агентство БелТА.