Над Припятью была сбита украинская ракета «Точка-У» — Лукашенко
15:12 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытке удара по белорусской территории украинской ракетой «Точка-У», которую перехватили и сбили в районе Припяти.
«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой „Точка-У“, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», — сказал Лукашенко на встрече с руководящим составом органов госбезопасности во вторник, сообщает агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 16:12 15.03.2022
- В РФ с 1 апреля вырастет экспортная пошлина на нефть
- 16:00 15.03.2022
- Великобритания расширила санкции против России
- 15:40 15.03.2022
- В Подмосковье приступили к строительству крупного комплекса по переработке полимеров
- 15:32 15.03.2022
- В Кремле не считают, что санкции "сокрушили" российскую экономику
- 15:00 15.03.2022
- В Волновахе за время боев пострадало 85% жилого фонда — Минстрой ДНР
- 14:32 15.03.2022
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ — депутат
- 14:12 15.03.2022
- Кремль пока не собирается делать прогнозы об итогах переговоров РФ и Украины
- 14:00 15.03.2022
- В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки мигрантов для легализации
- 13:32 15.03.2022
- Экономика Украины может сократиться на 25-35% - МВФ
- 13:20 15.03.2022
- Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать