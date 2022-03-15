В Подмосковье приступили к строительству крупного комплекса по переработке полимеров

15:40

Фото пресс-службы правительства Московской области



Первый кубометр бетона сегодня был залит в фундамент комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тыс. т в год. Строительство комплекса «ЭкоЛайн-Вторпласт» начато на территории экотехнопарка «Восток» «Группы ЭкоЛайн» в подмосковном Егорьевске. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.

Инвестиции в проект составят 7,2 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. – собственные средства компании и заемные средства. 2 млрд руб. предоставил соинвестор ППК «Российский экологический оператор» путем выкупа первых в отрасли «зеленых» облигаций. Партнером проекта выступает ПАО БАНК «ФК Открытие».

«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО. В 2021 году «Российский экологический оператор» выкупил зеленые облигации предприятия «ЭкоЛайн-ВторПласт» на 2 млрд руб. Деньги вложили в строительство крупнейшего в РФ комплекса по переработке полимеров. Зеленые облигации – это удобный инструмент инвестирования, который позволяет направлять деньги на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих, так называемых, ESG-факторов», – пояснил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Кроме переработки традиционных полимеров – ПЭТ, ПНД, ПП, – более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной, так называемой «полигонной» пленки. Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров и для выноса мусора, а также рост интернет-торговли привели к тому, что только на комплексе переработки отходов (КПО) «Восток» образуется до 300 т сложно перерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на «ЭкоЛайн-Вторпласт» будет поступать прямо с сортировочных конвейеров КПО «Восток», а также других КПО «Группы ЭкоЛайн». В дальнейшем в составе «Экотехнопарка» появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции.

«Важно, что в Подмосковье отрасль обращения с ТКО развивается последовательно, на первом этапе мы решили вопрос выделения из общего потока органики и размещения инертных хвостов, которые не несут угрозы природе, но они занимают много места, поэтому мы перешли к следующему этапу – максимальному сокращению объема размещения, – сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. – Это новое супер-предприятие по переработке полимеров позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный, так как это сырье высокого уровня».