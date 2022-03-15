В РФ с 1 апреля вырастет экспортная пошлина на нефть

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля текущего года повысится на $2,9 и составит $61,2 за тонну, сообщает Минфин.

По данным министерства, средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила $95,59 за баррель, или $697,8 за тонну.