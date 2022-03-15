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НОВОСТИ

Великобритания расширила санкции против России

16:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.

Под санкции подпали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Иванов, Мария Захарова, Сергей Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов.

Кроме того, Лондон замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну.

Также Великобритания ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

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