Нужно признать, что Украине не войти в НАТО - Зеленский
16:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать тот факт, что Киеву не стать членом НАТО.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.
НОВОСТИ
- 17:40 15.03.2022
- Операция на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты — Небензя
- 17:12 15.03.2022
- Введение бесполетной зоны над Украиной не рассматривается — постпред США при НАТО
- 17:10 15.03.2022
- Подведены итоги отборочного этапа студенческого конкурса Сбера «Давай научим!»
- 17:00 15.03.2022
- Зеленский попросил Запад увеличить поставки военной техники на Украину
- 16:12 15.03.2022
- В РФ с 1 апреля вырастет экспортная пошлина на нефть
- 16:00 15.03.2022
- Великобритания расширила санкции против России
- 15:40 15.03.2022
- В Подмосковье приступили к строительству крупного комплекса по переработке полимеров
- 15:32 15.03.2022
- В Кремле не считают, что санкции "сокрушили" российскую экономику
- 15:12 15.03.2022
- Над Припятью была сбита украинская ракета «Точка-У» — Лукашенко
- 15:00 15.03.2022
- В Волновахе за время боев пострадало 85% жилого фонда — Минстрой ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать