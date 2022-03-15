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НОВОСТИ

Нужно признать, что Украине не войти в НАТО - Зеленский

16:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать тот факт, что Киеву не стать членом НАТО.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

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