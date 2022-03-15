Зеленский попросил Запад увеличить поставки военной техники на Украину
17:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется значительное увеличение объема военной помощи, предоставляемой западными странами.
«Без ваших усилий нам было бы крайне тяжело, но поймите, нам нужно еще, — заявил он во вторник на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил. — Мы очень хотим, чтобы вы нам помогли, я уверен, что вы сможете увеличить объем». Украинский президент, принимавший участие во встрече по видеосвязи, подчеркнул, что предоставляемый Западом объем помощи большой, но недостаточный. По его словам, Киев в настоящий момент использует советскую военную технику.
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