Введение бесполетной зоны над Украиной не рассматривается — постпред США при НАТО
17:12 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не рассматривает сейчас вопрос введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.
«Введение бесполетной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель, — сказала она. — Мы не хотим расширять этот конфликт. Мы не хотим расширения контекста. Полагаю, что рассмотрение введения бесполетной зоны увело бы нас в неправильном направлении». При этом Смит отметила важность оказываемой странами НАТО помощи Украине. «Помощь оказывается в разных вариантах. Несколько [наших] союзников поставляют вооружение, некоторые — гуманитарную помощь, большинство из них предлагают и то, и другое», — пояснила она.
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