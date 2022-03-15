Подведены итоги отборочного этапа студенческого конкурса Сбера «Давай научим!»
17:10 15.03.2022
Объявлены 20 победителей отборочного этапа конкурса «Давай научим!» на лучшую концепцию образовательного курса по тематикам навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). В конкурсе приняло участие 174 работы от студентов и аспирантов из 26 регионов России. Лучшие работы определило жюри, состоящее из экспертов СберОбразования и представителей ведущих российских вузов.
Эксперты оценили проекты с точки зрения оригинальности, актуальности и соответствия теме. Кроме того, учитывались качество планирования ресурсов для создания курсов, целевые аудитории и стратегии их развития.
Авторы лучших концепций награждены памятными дипломами и смарт-дисплеями SberPortal. Они смогут разработать полноценные развивающие курсы и представить их в финале конкурса. В этом им помогут эксперты вузов и профессиональные методисты. Поддержка с их стороны будет оказана в том числе в производстве видео-, аудио- или графических материалов. Итоги финального этапа будут подведены в сентябре 2022 года. Авторы лучших готовых курсов смогут разместить их на образовательном маркетплейсе от СберОбразования с возможностью дальнейшей монетизации и продвижения.
«Я благодарю всех участников и партнеров конкурса «Давай научим!». Этот проект объединил ведущие вузы нашей страны и вовлек студентов и аспирантов из самых разных регионов, – рассказала управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка, и.о. директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Наталья Журавлева. – Мы поставили перед участниками непростую задачу – разработать актуальные и важные для современного образования курсы по темам навыков XXI века и ESG. Создание таких образовательных материалов требует не только знаний, но и творческого подхода, умения широко и стратегически мыслить. Лидеры отборочного тура справились с этой задачей на высоком уровне и при поддержке экспертов, я уверена, смогут в финале создать интересные и востребованные образовательные продукты».
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