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Операция на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты — Небензя

17:40 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция РФ на Украине закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится», — сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос.

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