Байден, Блинкен и другие высшие должностные лица США попали в российский "стоп-лист"
17:47 15.03.2022 Источник: НГ-Online
Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня.
Ниже следует список граждан США, вносимых в «стоп-лист»:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности;
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США;
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.
Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми Правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития.
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