Столтенберг заявли о необходимости поддержки каналов связи НАТО с Россией

18:52 Источник: Интерфакс

Побочные опасные инциденты, связанные с вооруженными действиями на Украине, подтверждают необходимость поддержания каналов связи НАТО с Россией, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны следить за тем, чтобы располагать необходимыми каналами связи также и с русскими с целью избегать, чтобы инциденты приводили к опасным ситуациям", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции, посвященной предстоящему внеочередному совещанию министров обороны стран НАТО 16 марта.