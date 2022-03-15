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НОВОСТИ

Столтенберг заявли о необходимости поддержки каналов связи НАТО с Россией

18:52 15.03.2022 Источник: Интерфакс

Побочные опасные инциденты, связанные с вооруженными действиями на Украине, подтверждают необходимость поддержания каналов связи НАТО с Россией, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны следить за тем, чтобы располагать необходимыми каналами связи также и с русскими с целью избегать, чтобы инциденты приводили к опасным ситуациям", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции, посвященной предстоящему внеочередному совещанию министров обороны стран НАТО 16 марта.

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