Россия ввела санкции проти 313 канадцев, включая премьера Трюдо, глав МИД и Минобороны

18:46 Источник: НГ-Online

В ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус, с 15 марта с.г. в «черный список» лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр Дж.Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны М.Джоли и А.Ананд. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента и агрессивные пробандеровские элементы, - говорится в заявлении МИД России.

Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор.

Список граждан Канады, вносимых в список лиц, которым отныне закрывается въезд в Российскую Федерацию размещен на сайте МИД России.