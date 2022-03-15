При выходе из СЕ, Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека - Слуцкий

19:10 Источник: Интерфакс

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия с выходом из Совета Европы денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале во вторник.

По словам депутата, Дума готова незамедлительно приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации конвенции сразу же после того, как законопроект будет внесен в Думу.