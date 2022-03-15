При выходе из СЕ, Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека - Слуцкий
19:10 15.03.2022 Источник: Интерфакс
"При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале во вторник.
По словам депутата, Дума готова незамедлительно приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации конвенции сразу же после того, как законопроект будет внесен в Думу.
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