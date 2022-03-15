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Россия уведомила генсека Совета Европы о своем выходе из организации

19:23 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уведомление о выходе России из Совета Европы во вторник было вручено генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы», — говорится в заявлении.

«В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации», — отметили в МИД.

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