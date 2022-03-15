Упавший в Загребе дрон нес вооружение - Премьер Хорватии

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Хорватии заявил, что упавший в ночь на 11 марта в Загребе беспилотный летательный аппарат нес вооружение. Глава правительства во вторник на пресс-конференции представил соответствующие фотографии.

«Этот беспилотник, который упал в четверг, — с учетом того, что имеется много путаницы, и мы должны развеять и устранить любую возможную неточную информацию, — был с вооружением», — подчеркнул Пленкович по итогам посещения французского авианосца «Шарль де Голль» в Адриатическом море, недалеко от города Дубровник.