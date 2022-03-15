Главы правительств трех европейских стран приехали в Киев

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев. Об этом сообщил во вторник в «Фейсбуке» глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы должны как можно скорее остановить трагедию, происходящую на Востоке. Именно поэтому вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами [Чехии] Петром Фиалой и [Словении] Янезом Яншей мы находимся в Киеве», — написал он.