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НОВОСТИ

Главы правительств трех европейских стран приехали в Киев

20:35 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев. Об этом сообщил во вторник в «Фейсбуке» глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы должны как можно скорее остановить трагедию, происходящую на Востоке. Именно поэтому вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами [Чехии] Петром Фиалой и [Словении] Янезом Яншей мы находимся в Киеве», — написал он.

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