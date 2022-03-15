Глава МИД Турции собирается посетить Москву
20:50 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Завтра я отправляю нашего министра иностранных дел в Россию. В четверг он также проведет переговоры в Украине», — сказал в Анкаре турецкий президент по итогам заседания кабинета министров, которое длилось более трех часов.
НОВОСТИ
- 20:35 15.03.2022
- Главы правительств трех европейских стран приехали в Киев
- 20:15 15.03.2022
- Упавший в Загребе дрон нес вооружение - Премьер Хорватии
- 19:23 15.03.2022
- Россия уведомила генсека Совета Европы о своем выходе из организации
- 19:10 15.03.2022
- При выходе из СЕ, Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека - Слуцкий
- 18:52 15.03.2022
- Столтенберг заявли о необходимости поддержки каналов связи НАТО с Россией
- 18:46 15.03.2022
- Россия ввела санкции проти 313 канадцев, включая премьера Трюдо, глав МИД и Минобороны
- 17:47 15.03.2022
- Байден, Блинкен и другие высшие должностные лица США попали в российский "стоп-лист"
- 17:40 15.03.2022
- Операция на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты — Небензя
- 17:12 15.03.2022
- Введение бесполетной зоны над Украиной не рассматривается — постпред США при НАТО
- 17:10 15.03.2022
- Подведены итоги отборочного этапа студенческого конкурса Сбера «Давай научим!»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать