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Глава МИД Турции собирается посетить Москву

20:50 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил во вторник, что министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу намерен отправиться с визитом в Москву 16 марта.

«Завтра я отправляю нашего министра иностранных дел в Россию. В четверг он также проведет переговоры в Украине», — сказал в Анкаре турецкий президент по итогам заседания кабинета министров, которое длилось более трех часов.

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