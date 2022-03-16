В переговрах РФ и Украины есть фундаментальные противоречия, но есть и возможность компромиса - Подоляк

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что делегации России и Украины продолжат переговоры в среду. По его словам, в позициях сторон существуют фундаментальные противоречия, но есть и возможность компромисса.

«Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса. Во время перерыва [в переговорах рабочие] подгруппы продолжат свою работу», — написал Подоляк во вторник в «Твиттере».