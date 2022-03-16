ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

09:00 Источник: Известия

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за выход России из организации. Об этом во вторник, 15 марта, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ассамблеи.

Парламентская ассоциация Совета Европы приняла такое решение 216 голосами из 219. Трое воздержались.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле. Он назвал данное решение взвешенным и обдуманным. Известия