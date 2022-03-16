0
0
17
НОВОСТИ

ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы

09:00 16.03.2022 Источник: Известия

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за выход России из организации. Об этом во вторник, 15 марта, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ассамблеи.

Парламентская ассоциация Совета Европы приняла такое решение 216 голосами из 219. Трое воздержались.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле. Он назвал данное решение взвешенным и обдуманным.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 16.03.2022
Саудовская Аравия и Китай могут договориться об оплате поставок нефти в юанях - WSJ
0
0
23:00 15.03.2022
В переговрах РФ и Украины есть фундаментальные противоречия, но есть и возможность компромиса - Подоляк
0
613
20:50 15.03.2022
Глава МИД Турции собирается посетить Москву
0
624
20:35 15.03.2022
Главы правительств трех европейских стран приехали в Киев
0
784
20:15 15.03.2022
Упавший в Загребе дрон нес вооружение - Премьер Хорватии
0
700
19:23 15.03.2022
Россия уведомила генсека Совета Европы о своем выходе из организации
0
662
19:10 15.03.2022
При выходе из СЕ, Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека - Слуцкий
0
855
18:52 15.03.2022
Столтенберг заявли о необходимости поддержки каналов связи НАТО с Россией
0
684
18:46 15.03.2022
Россия ввела санкции проти 313 канадцев, включая премьера Трюдо, глав МИД и Минобороны
0
762
17:47 15.03.2022
Байден, Блинкен и другие высшие должностные лица США попали в российский "стоп-лист"
0
1129

Возврат к списку