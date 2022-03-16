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НОВОСТИ

Саудовская Аравия и Китай могут договориться об оплате поставок нефти в юанях - WSJ

09:05 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую она экспортирует в Китай. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с ее партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса "все больше недовольны" внешней политикой администрации президента США Джо Байдена.

Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будeт устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, отмечает издание.

Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. "Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов", - сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

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