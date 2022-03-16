Качиньский в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО
09:20 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Об этом он заявил во вторник на брифинге в Киеве по итогам переговоров с руководством страны.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — сказал политик, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами „, — отметил он.
По мнению Качиньского, «это то, в чем сейчас остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир». «Речь идет о делах и о том, что здесь совершенно необходимо — мужестве. Мужестве, которого, к сожалению, часто не хватает», — добавил он.
Качиньский во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сообщалось, что эта делегация представляет Евросоюз. Как сообщили в Варшаве, цель визита — подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.
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