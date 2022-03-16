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Запущенный КНДР снаряд взорвался в воздухе вскоре после старта — телеканал

09:32 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР, судя по всему, произвела запуск баллистической ракеты, однако она взорвалась в воздухе вскоре после взлета. Об этом сообщил в среду телеканал Уай-ти-эн, ссылаясь на военные источники. По их оценкам, снаряд взорвался на высоте менее 20 км.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) информировал, что КНДР утром произвела запуск неопознанного снаряда из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна, окончившийся неудачей практически сразу после старта. В Сеуле добавили, что разведывательные службы Республики Корея и США анализируют произошедшее.

Днем ранее КНШ заявил, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове и находятся в постоянном контакте после появления информации о подготовке Пхеньяна к возможному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

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