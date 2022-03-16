На всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья теперь принимают карту «Тройка»

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Фото пресс-службы губернатора Московской области



В Московской области более 9 тыс. транспортных средств общественного транспорта на всех маршрутах теперь принимают карту «Тройка», из них 5 тыс. автобусов – коммерческие перевозчики, подключенные к системе «СберТройки». В некоторых из них установлены стационарные терминалы, в других – мобильные терминалы. Теперь пассажиры смогут оплатить проезд в Москве и области одной транспортной картой.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва совместно с коллегами из Москвы запустили удобный способ оплаты для всех жителей Московского региона. Теперь поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта: автобусах, МЦД и метро. За год работы «Тройки» в Подмосковье картой оплачено более 6,2 млн поездок, из них 1,7 млн пришлось на 2022 год», – отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы завершаем создание единого транспортного пространства в Москве и Московской области. Теперь более 7 млн жителей второго по численности населения региона России могут удобно оплачивать проезд «Тройкой» в любом из городов области во всем наземном транспорте. Карта «Тройка» популярна в Подмосковье, только за первые месяцы 2022 года ей воспользовались 1,7 млн раз. Жители могут приезжать со своей картой в Москву и другие регионы, где действует наша билетная система. Также по «Тройке» пассажиры могут пользоваться программой лояльности», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«СберБанк совместно с правительством Москвы и правительством Московской области активно развивает инфраструктуру приема бесконтактных и электронных платежей в сфере общественных перевозок по всей стране, в том числе в Подмосковье. Мы вместе обеспечиваем увеличение доли безналичных расчетов и введение удобных и эффективных инструментов оплаты для пассажиров, расширение возможностей удаленного и бесконтактного пополнения баланса транспортных карт с использованием собственной инфраструктуры. Для жителей Московской области, безусловно, это значимое событие, которое упростит процесс оплаты транспорта и позволит избегать очередей в билетных кассах», – сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка.

Благодаря карте «Тройка» пассажиры получают доступ к системе лояльности при оплате проезда. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше экономит. После каждой 10-й поездки скидка будет увеличиваться на 7%, а с 51-ой поездки максимальная скидка составит 35%.

Напомним, что в феврале 2021 года «Тройку» запустили в автобусах «Мострансавто», сейчас она доступна на всех маршрутах подмосковных перевозчиков. Купить «Тройку» жители могут в кассах автостанций и вокзалов АО «Мострансавто», а также в кассах пригородных вокзалов АО «Центральная ППК» и АО «МТППК». Пополнить транспортную карту можно в банкоматах СберБанка, а также в мобильном приложении «Московский транспорт» и «Метро Москвы». По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с моб. 3210