Токаев предложил перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — заявил Токаев в среду в обращении к народу Казахстана.

«Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны», — подчеркнул казахстанский лидер.