Токаев предложил перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления
10:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления.
«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — заявил Токаев в среду в обращении к народу Казахстана.
«Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны», — подчеркнул казахстанский лидер.
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