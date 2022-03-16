За год на учете в ПФР стало почти на 1 млн меньше пенсионеров

10:05 Источник: РБК

По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК.

Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста.