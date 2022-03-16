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Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России»

10:32 16.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать «агрессию России». Документ предусматривает уголовную ответственность за оправдание действий России и представление происходящего в стране как внутренний конфликт.

«Закон вводит запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора (таковым Украина считает Россию), а также предусматривает применение к общественным объединениям и политическим партиям, виновным в нарушении этих запретов, санкций: запрет их деятельности в судебном порядке», — сообщила пресс-служба комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».  Говорит Москва

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