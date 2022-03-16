Вариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим в мире — Мурашко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2, или «стелс-омикрон», имеет все шансы вскоре стать преобладающей в мире, заявил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант „омикрона“ BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант „омикрона“ BA.2», — сказал он.