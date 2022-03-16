Малайзия присоединится к иску с требованием компенсации от РФ по делу о рейсе MH17

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия присоединится к совместному судебному иску Австралии и Нидерландов с требованием к России выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines («Малайзийские авиалинии»), в результате которой погибли 298 человек. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра транспорта Ви Ка Сиона.

«Правительство Малайзии подтверждает приверженность транспарентному судебному процессу в соответствии с международными законами в отношении сторон, виновных в трагедии 17 июля 2014 года», — указал глава ведомства. «Мы стремимся добиться справедливости для семей погибших, среди которых были 43 гражданина Малайзии», — отметил Ви Ка Сион.

По его словам, Куала-Лумпур «присоединится к иску Австралии и Нидерландов к России».

Глава австралийского МИД Марис Пейн 14 марта сообщила, что заявление двух стран с требованием о судебном разбирательстве по делу о катастрофе рейса MH17 и выплате компенсаций было подано в Международную организацию гражданской авиации. В нем власти «от имени австралийских и нидерландских семей, потерявших близких, <…> утверждают, что ответственность за гибель самолета несет Россия».