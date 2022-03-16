Авиация ВС РФ поразила 128 военных объектов Украины за сутки — МО РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация Вооруженных сил РФ поразила 128 военных объектов Украины за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК „Бук-М1“, один ЗРК „Оса“, четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники», — сказал Конашенков.