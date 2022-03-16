В России выявили 36 519 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 519, до 17 449 438. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,21%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 118 009, до 15 822 031. Днем ранее в штабе сообщили о 118 372 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 576, до 362 478. Днем ранее было зафиксировано 558 смертей.