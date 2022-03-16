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НОВОСТИ

США должны соблюдать свои международные обязательства по запрещению биооружия — МИД КНР

12:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международной Конвенцией о запрещении биологического оружия. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Американская сторона должна соблюдать свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического оружия», — сообщил он на брифинге, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об опасности американских биолабораторий.

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