В Москве выявили 1 621 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1621 против 999 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,06%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 724 912 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 40 против 41 днем ранее, до 42 286.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 526, до 2 526 380.