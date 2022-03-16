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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 621 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1621 против 999 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,06%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 724 912 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 40 против 41 днем ранее, до 42 286.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 526, до 2 526 380.

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