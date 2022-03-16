Спецслужбы Британии будут искать активы Путина
13:05 16.03.2022 Источник: Газета.Ru
Поиском лондонских активов, которые якобы принадлежат президенту России Владимиру Путину, займется Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства. Такой информацией поделилась The Daily Telegraph со ссылкой на источник.
«Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных», — заявил неназванный собеседник издания. Газета.Ru
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