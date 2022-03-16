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Кличко позвал папу Франциска в Киев

12:08 16.03.2022 Источник: НГ-Online

Мэр Киева Виталий Кличко направил официальное приглашение папе Римскому посетить город. «Мы считаем, что личное присутствие мирового религиозного лидера в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, стране и за ее пределами», — говорится в письме, которое цитирует cruxnow.com. Если поездка в Киев невозможна, Кличко предлагает провести совместную видеоконференцию в записи или в прямом эфире. «Будут предприняты усилия, чтобы включить президента Зеленского в этот звонок», - обещает мэр. «Мы обращаемся к вам как к духовному лидеру с просьбой проявить сострадание, встать на сторону украинского народа, совместно распространяя призыв к миру», — написал Кличко папе Франциску.

Редакция НГ-религии

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