Кличко позвал папу Франциска в Киев

12:08 Источник: НГ-Online

Мэр Киева Виталий Кличко направил официальное приглашение папе Римскому посетить город. «Мы считаем, что личное присутствие мирового религиозного лидера в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, стране и за ее пределами», — говорится в письме, которое цитирует cruxnow.com. Если поездка в Киев невозможна, Кличко предлагает провести совместную видеоконференцию в записи или в прямом эфире. «Будут предприняты усилия, чтобы включить президента Зеленского в этот звонок», - обещает мэр. «Мы обращаемся к вам как к духовному лидеру с просьбой проявить сострадание, встать на сторону украинского народа, совместно распространяя призыв к миру», — написал Кличко папе Франциску.

Редакция НГ-религии

