Кличко позвал папу Франциска в Киев
12:08 16.03.2022 Источник: НГ-Online
Мэр Киева Виталий Кличко направил официальное приглашение папе Римскому посетить город. «Мы считаем, что личное присутствие мирового религиозного лидера в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, стране и за ее пределами», — говорится в письме, которое цитирует cruxnow.com. Если поездка в Киев невозможна, Кличко предлагает провести совместную видеоконференцию в записи или в прямом эфире. «Будут предприняты усилия, чтобы включить президента Зеленского в этот звонок», - обещает мэр. «Мы обращаемся к вам как к духовному лидеру с просьбой проявить сострадание, встать на сторону украинского народа, совместно распространяя призыв к миру», — написал Кличко папе Франциску.
Редакция НГ-религии
НОВОСТИ
- 13:32 16.03.2022
- Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний
- 13:29 16.03.2022
- Более 20 000 общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку спецоперации в Украине
- 13:20 16.03.2022
- Китай против антироссийских санкций США и занимает независимую позицию по Украине — МИД
- 13:05 16.03.2022
- Спецслужбы Британии будут искать активы Путина
- 13:00 16.03.2022
- Росгвардия и ВС РФ отразили нападение неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине
- 12:32 16.03.2022
- Тема денацификации не была исключена из переговоров РФ и Украины — Мединский
- 12:20 16.03.2022
- Переговоры с Украиной идут тяжело, РФ хочет как можно скорее прийти к миру — Мединский
- 12:05 16.03.2022
- В Москве выявили 1 621 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 16.03.2022
- США должны соблюдать свои международные обязательства по запрещению биооружия — МИД КНР
- 11:32 16.03.2022
- В России выявили 36 519 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать