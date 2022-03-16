Тема денацификации не была исключена из переговоров РФ и Украины — Мединский

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления из Киева об исключении пункта о денацификации Украины из повестки переговоров не вполне соответствуют действительности. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров», — сказал Мединский.