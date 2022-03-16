Росгвардия и ВС РФ отразили нападение неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардейцы и военнослужащие ВС РФ успешно отразили нападение украинских неонацистов на Каховскую ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.