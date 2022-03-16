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В Молдавии сочли попыткой втянуть ее в конфликт на Украине декларацию ПАСЕ о Приднестровье

14:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча назвал попыткой втянуть республику в конфликт на Украине декларацию ПАСЕ по Приднестровью, в которой оно называется «зоной российской оккупации».

«Мы неоднократно говорили о том, что Молдавия как нейтральное государство не должна участвовать в этом конфликте. Это стало основой консенсуса между оппозицией и властью. Внесение этой поправки — попытка втянуть нашу страну в опасные закулисные геополитические игры. Некоторые внешние силы хотят вовлечь нас в конфликт между Россией и Украиной. Это абсолютно недопустимо», — сказал Батрынча, выступая в среду на брифинге.

По словам вице-премьера страны Николая Попеску, эта декларация носит рекомендательный характер и не оказывает влияния на юридические процессы.

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