Руководителям недружественных для РФ стран нужно ожидать санкций — Песков
14:12 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Персональные санкции грозят руководителям недружественных России стран, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И можно, и нужно ожидать, конечно», — сказал представитель Кремля, отвечая в среду на вопрос журналистов, можно ли ожидать, что санкции, в том числе персональные, будут объявлены Москвой против руководителей других государств, которые внесены в список недружественных для России.
НОВОСТИ
- 15:00 16.03.2022
- США могут передать Украине управляемые ракеты для противодействия танкам — NBC
- 14:32 16.03.2022
- Швейцария включила более 200 физических и юридических лиц РФ в санкционный список
- 14:30 16.03.2022
- Бизнес-карты Сбера станут бессрочными
- 14:00 16.03.2022
- В Молдавии сочли попыткой втянуть ее в конфликт на Украине декларацию ПАСЕ о Приднестровье
- 13:32 16.03.2022
- Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний
- 13:29 16.03.2022
- Более 20 000 общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку спецоперации в Украине
- 13:20 16.03.2022
- Китай против антироссийских санкций США и занимает независимую позицию по Украине — МИД
- 13:05 16.03.2022
- Спецслужбы Британии будут искать активы Путина
- 13:00 16.03.2022
- Росгвардия и ВС РФ отразили нападение неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине
- 12:32 16.03.2022
- Тема денацификации не была исключена из переговоров РФ и Украины — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать