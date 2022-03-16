Руководителям недружественных для РФ стран нужно ожидать санкций — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персональные санкции грозят руководителям недружественных России стран, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И можно, и нужно ожидать, конечно», — сказал представитель Кремля, отвечая в среду на вопрос журналистов, можно ли ожидать, что санкции, в том числе персональные, будут объявлены Москвой против руководителей других государств, которые внесены в список недружественных для России.