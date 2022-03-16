Швейцария включила более 200 физических и юридических лиц РФ в санкционный список

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария расширила санкции против России в связи с проводимой РФ на Украине специальной военной операцией. В санкционный список включены более 200 «новых лиц и организаций» из РФ, сообщило в среду швейцарское правительство — Федеральный совет.

В сообщении, размещенном на его сайте, говорится, что министр экономики Ги Пармелен 16 марта «добавил более 200 новых лиц и организаций в санкционный список Швейцарии».