Бизнес-карты Сбера станут бессрочными

14:30

Сбер отменит срок действия бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и корпоративных клиентов. С апреля бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам – покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица – доступны в полном объеме.

«Нам важно, чтобы все наши клиенты – и физические, и юридические лица – могли по-прежнему пользоваться удобными сервисами и продуктами, поэтому мы продлим сроки действия всех бизнес-карт Сбера, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Кроме того, в ближайшее время мы предложим индивидуальным предпринимателям и юрлицам бизнес-карту «МИР» – она не будет отличаться по функциональности от текущих бизнес-карт банка».

Сбер также отменил срок действия бизнес-карт для физических лиц. В ближайшее время все клиенты банка будут проинформированы о работе карт после истечения срока действия.