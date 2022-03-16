Бизнес-карты Сбера станут бессрочными
14:30 16.03.2022
Сбер отменит срок действия бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и корпоративных клиентов. С апреля бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам – покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица – доступны в полном объеме.
«Нам важно, чтобы все наши клиенты – и физические, и юридические лица – могли по-прежнему пользоваться удобными сервисами и продуктами, поэтому мы продлим сроки действия всех бизнес-карт Сбера, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Кроме того, в ближайшее время мы предложим индивидуальным предпринимателям и юрлицам бизнес-карту «МИР» – она не будет отличаться по функциональности от текущих бизнес-карт банка».
Сбер также отменил срок действия бизнес-карт для физических лиц. В ближайшее время все клиенты банка будут проинформированы о работе карт после истечения срока действия.
Новости
- 15:00 16.03.2022
- США могут передать Украине управляемые ракеты для противодействия танкам — NBC
- 14:32 16.03.2022
- Швейцария включила более 200 физических и юридических лиц РФ в санкционный список
- 14:12 16.03.2022
- Руководителям недружественных для РФ стран нужно ожидать санкций — Песков
- 14:00 16.03.2022
- В Молдавии сочли попыткой втянуть ее в конфликт на Украине декларацию ПАСЕ о Приднестровье
- 13:32 16.03.2022
- Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний
- 13:29 16.03.2022
- Более 20 000 общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку спецоперации в Украине
- 13:20 16.03.2022
- Китай против антироссийских санкций США и занимает независимую позицию по Украине — МИД
- 13:05 16.03.2022
- Спецслужбы Британии будут искать активы Путина
- 13:00 16.03.2022
- Росгвардия и ВС РФ отразили нападение неонацистов на Каховскую ГЭС на Украине
- 12:32 16.03.2022
- Тема денацификации не была исключена из переговоров РФ и Украины — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать