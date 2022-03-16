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НОВОСТИ

Бизнес-карты Сбера станут бессрочными

14:30 16.03.2022

Сбер отменит срок действия бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и корпоративных клиентов. С апреля бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам – покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица – доступны в полном объеме.

«Нам важно, чтобы все наши клиенты – и физические, и юридические лица – могли по-прежнему пользоваться удобными сервисами и продуктами, поэтому мы продлим сроки действия всех бизнес-карт Сбера, – отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. – Кроме того, в ближайшее время мы предложим индивидуальным предпринимателям и юрлицам бизнес-карту «МИР» – она не будет отличаться по функциональности от текущих бизнес-карт банка».

Сбер также отменил срок действия бизнес-карт для физических лиц. В ближайшее время все клиенты банка будут проинформированы о работе карт после истечения срока действия.

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