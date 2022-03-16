США могут передать Украине управляемые ракеты для противодействия танкам — NBC

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США рассматривает возможность поставки Украине передовых управляемых ракет американского производства для противодействия танкам и поражения артиллерийских позиций. Об этом в среду со ссылкой на двух представителей Конгресса Соединенных Штатов сообщил телеканал Эн-би-си.

По его данным, речь идет о так называемых «барражирующих ракетах», которые носят название Switchblades. Источники телеканала отмечают, что решение по данному вопросу еще не принято, однако Белый дом изучает возможную передачу этого типа вооружений в рамках нового пакета военной помощи Украине, который президент США Джо Байден, как ожидается, намерен обсудить 16 марта.