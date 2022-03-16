Зеленский назвал провокацией сообщение в эфире ТВ о том, что призвал сложить оружие

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду назвал «детской провокацией» сообщение в эфире телеканала «Украина-24» о том, что он обратился к согражданам с призывом сложить оружие.

«Что касается последней детской провокации с призывом сложить оружие… Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся», — сказал президент в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Информация якобы от имени Зеленского появилось несколькими минутами ранее на бегущей строке в эфире телеканала «Украина 24». Военнослужащим был адресован призыв «сложить оружие и вернуться к своим семьям». «На этой войне не стоит умирать», — говорилось в сообщении. Позже бегущая строка была убрана, а руководство телеканала заявило о взломе.