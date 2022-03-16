0
0
79
НОВОСТИ

FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под эгидой организации

16:00 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Российские и белорусские гроссмейстеры смогут участвовать в индивидуальных турнирах FIDE в нейтральном статусе — без национальной символики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 16.03.2022
Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации
0
25
16:12 16.03.2022
Роскомнадзор заблокировал в среду более 30 ресурсов
0
77
16:08 16.03.2022
Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз
0
87
15:32 16.03.2022
Пурим в России на этот раз не будет веселым
0
166
15:12 16.03.2022
Зеленский назвал провокацией сообщение в эфире ТВ о том, что призвал сложить оружие
0
217
15:00 16.03.2022
США могут передать Украине управляемые ракеты для противодействия танкам — NBC
0
216
14:32 16.03.2022
Швейцария включила более 200 физических и юридических лиц РФ в санкционный список
0
318
14:30 16.03.2022
Бизнес-карты Сбера станут бессрочными
0
221
14:12 16.03.2022
Руководителям недружественных для РФ стран нужно ожидать санкций — Песков
0
249
14:00 16.03.2022
В Молдавии сочли попыткой втянуть ее в конфликт на Украине декларацию ПАСЕ о Приднестровье
0
302

Возврат к списку