FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под эгидой организации

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Российские и белорусские гроссмейстеры смогут участвовать в индивидуальных турнирах FIDE в нейтральном статусе — без национальной символики.