Пурим в России на этот раз не будет веселым
15:32 16.03.2022 Источник: Интерфакс
В среду вечером приверженцы иудаизма начнут отмечать Пурим – праздник, установленный в память о том, как евреи, жившие в Древней Персии, опередили коварные замыслы тогдашних антисемитов, не дав себя истребить как народ.
По многовековой традиции, в этот праздник принято веселиться до упаду в кругу единоверцев и друзей. Однако на сей раз в связи с военной операцией на Украине и сохраняющейся угрозой заражения коронавирусом Федерация еврейских общин России (ФЕОР) решила отказаться от масштабного празднования Пурима.
"Сейчас неподходящее время для веселья и особенно пышных и широких празднеств. В годы пандемии мы были ограничены в проведении мероприятий, и, хотя угроза коронавируса постепенно отступает, в этом году еврейская община также не планирует свойственных Пуриму больших торжеств. Мы считаем необходимым умерить праздничную атмосферу", - заявил "Интерфаксу" президент ФЕОР Александр Борода.
Тем не менее, добавил он, сама трапеза, а также праздники для детей в общинах все же состоятся.
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