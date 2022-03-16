Роскомнадзор заблокировал в среду более 30 ресурсов

16:12 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор заблокировал в РФ по требованию Генпрокуратуры сайт "Новых известий", русскоязычных израильских СМИ "Девятого канала" и "Вестей Израиля" и ряд других ресурсов; всего в среду было заблокировано более 30 ресурсов.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировки страниц и сайтов, доступ к сайтам полностью ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

Также в среду был заблокирован сайт белорусского "Еврорадио" и эстонской газеты Postimees.

Кроме того, в реестр запрещенной информации внесен сайт расследовательской группы Bellingcat (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее в среду стало известно о блокировке на том же основании в РФ сайта издания "Кавказский узел" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), которое заявило, что несмотря на это продолжит работу.