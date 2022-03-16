Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз
16:08 16.03.2022
За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбера открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели.
Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд руб.
Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объем металла, доступный к покупке, – 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.
«В текущей ситуации рост спроса на ОМС закономерен, – объясняет директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Во-первых, это самый простой, удобный и доступный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счет можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн – он бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия ОМС клиенту не нужно идти в отделение банка и потом заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками. Во-вторых, в периоды нестабильности на рынках драгметаллы, и прежде всего золото, традиционно привлекают инвесторов как надежный защитный актив. Дело в том, что, несмотря на волатильность на коротком горизонте, в долгосрочной перспективе – на протяжении десятилетий – драгметаллы стабильно растут в цене».
Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют. Подробнее об ОМС – на сайте Сбербанка.
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