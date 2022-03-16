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Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации

16:32 16.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял в среду решение о прекращении полномочий России в организации начиная с этого дня. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Совета Европы.

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

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